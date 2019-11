I dag får Vidar tildelt offisielt merke for norsk lokalmat i særklasse

Nyheter

I dag blir Vidar Garnvik og Garnviks Røkeri fra Frøya ropt opp på scenen i Oslo. Anledningen er at røkeriet får tildelt diplom med offisielt Spesialitet-merke. Produktet «røkelaks med pepper og cognac» fra Garnviks røkeri er godkjent av fagjuryen, og får plass i den gjeve merkeordningen for norsk lokalmat i særklasse.

Garnvik vil få overrakt Spesialitet-diplomet på scenen under Matmerks fagdag for norsk mat på Vulkan i Oslo.

Det er stor stas for norske lokalmatprodusenter å få godkjent et produkt i merkeordningen.

Matmerk er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Matmerk ble opprettet av Landbruks- og matdepartementet i 2007. Matmerk ledes av et styre med representanter fra landbruket, matprodusenter, dagligvarekjeder og merkebrukere.

Vidar Garnvik har fått mye anerkjennelse for produktene sine de senere årene. For eksempel gikk juryen av hengslene i skryt over produktet frøyværingen leverte til juryering under Trøndersk Matfestival i Trondheim i 2017. Da sa juryen dette om den prisvinnende gravlaksen:

- Årets vinner synes vi – uten å ta munnen for full – er i verdensklasse. De har hatt en bratt og god læringskurve, med et etter hvert ganske stort spekter. Årets produkt var ikke bare fantastisk godt – det så veldig delikat og innbydende ut, og var lett å selge, het det i juryens begrunnelse, som besto av Arve Tokle (Hornemansgården), Lars Erik Vesterdal (festivalkokk / NordØst) og Mikael Forselius (Hotel Britannia).