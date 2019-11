Feilparkeringer stenger for utrykningskjøretøy og ansatte på jobb

Nyheter

Bilister som parkerer foran bommen inn til skolegården på Sistranda skole og Frøyahallen er et gjentakende problem. At de sperrer for ansatte, er nå en ting. Slike feilparkeringer sperrer også for utrykningskjøretøy.

- Det skjer nesten hver dag, både på dagtid og kveldstid, sier daglig leder Line Strømøy i Frøyahallene til lokalavisa Hitra-Frøya.

Nylig la Frøyahallene ut en melding på sine Facebooksider der de minnet om at dette ikke er en parkeringsplass. Denne dagen skapte parkeringene også problemer for kjøretøy både på vei til og fra hallen.

- Vi er akkurat nå innparkert i den grad at utrykningskjøretøy ikke kommer seg inn til hallen. Vi har dagsenter her i dag, og taxien har ikke mulighet til å hente de som benytter dagsenteret. Dette er også arbeidsvei for de som jobber i Frøyahallene, og akkurat nå står en av våre medarbeidere å venter på å få avslutte arbeidsdagen sin, skrev Frøyahallene 13. november.