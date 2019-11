Gjensyn med barnestjernen Anita

Nyheter

Fredag 29. november blir den fin mulighet for gjensyn med den tidligere barnestjernen Anita Hegerland. Hun vil denne dagen besøke både Fillan og Sistranda.

Få plasser

På Hitra blir konserten holdt de nye lokalene til Hitra Frivilligsentral i Fillan. Senere på dagen er frivilligsentralen på Sistranda stedet, hvor man vil holde konserten i den gamle kinosalen i Frøyahallen.

Eldbjørg Broholm ved frivilligsentralen på Hitra, oppfordrer folk om å melde seg på.

– Vi har kun 60 plasser, så meld deg på hvis du ønsker å få litt førjulsstemning, sier Broholm.

På Sistranda opplyser Line Strømøy at de har ca. 100 plasser.

– Meld dere på, så betaler dere ved inngangen, sier Strømøy som legger til at det også vil bli servert kaffe og kaker.

Eventyrlig karriere

Anita Hegerland har hatt en eventyrlig karriere, og var lenge er en av Norges og Skandinavias mest folkekjære og suksessfulle artister etter at hun slo igjennom som barnestjerne.

Hegerland er Norges mestselgende soloartist på plate. Hennes stemme har vært solgt på over 30 millioner plater over hele verden. Over 7 millioner som solosalg og over 23 millioner samleplater alene og sammen med Roy Black og Mike Oldfield.

Anita Hegerland er også Norges første, millionselgende artist. Det skjedde i 1971, da hun solgte nesten to millioner plater i Tyskland av sin største hit “Schön ist es auf der Welt zu sein” i duett med tyske Roy Black.

Anita Hegerland er den yngste i historien som har toppet hitlistene i både Norge, Sverige og Danmark. Hun er også en av svært få norske og skandinaviske artister som har ligget nr. 1 på hitlistene i både Norge, Sverige, Danmark og Finland i Skandinavia.

Sangerinnen er fortsatt svært aktiv. Den siste tiden har hun årlig vært med på 150 konserter og tv-show over store deler av Europa.

Nå er turen kommet til Øyregionen som får et nært møte med den folkekjære artisten som er blitt en levende legende.