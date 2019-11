Spredte glede med bakverk og hyggelige ord

Nyheter

Det er MOT til å glede-dagen i dag. Vilde Sollie Sørensen var en de åtte MOTivatorene som hadde stått opp en time tidligere fredag morgen, for å bake muffins og steke vafler til sine medelever.

- Vil vil sette pris på og gi glede til klassekamerater og alle på skolen. Det gir meg glede, og det gir andre glede, sier Sørensen.





Ida Benedicte Ulvan Lervåg satte stor pris på at ungdomsskolen samles i kantina før undervisningen begynner.

- Jeg ble glad for dette. Jeg synes det er artig at vi kan gjøre andre ting enn bare fag. At vi får møte hverandre og kose oss sammen på starten av dagen. Det er veldig viktig, sier Ida.

De åtte MOTivatorene serverte senere muffins til elevene på barneskolen. På hver muffin sto det en lapp med en hyggelig hilsen på. Deretter dro de til rådhuset for å glede de ansatte der, før de dro til Fillan barnehage for å leke med ungene der.