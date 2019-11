«Nora» skal gå til den neste havfarmen

Nyheter

Frøya-selskapet Skarsvåg Boats AS overleverte i dag sitt bygg nummer 130. Fartøyet «Nora» og ble overlevert oppdrettsselskapet Nordlaks Oppdrett AS.

- «Nora» er av design-betegnelsen «Skarsvaag 1400» og er et hurtiggående enkeltskrogs fartøy som primært skal brukes i forbindelse med Nordlaks nye Havfarm, som er under bygging i Kina. Fartøyet baugkonstruksjon er spesialkonstruert for å dokke fartøyet mot Havfarmen. Dette vil gjøre mannskapsbytte ol. sikkert og effektivt, forteller Skarsvåg Boats i en pressemelding.

Daglig leder ved Skarsvåg Boats Kai-Egil Skarsvåg forteller at dette er båt nr. 2 verftet bygger til dette formålet. Søsterskipet «Ocean Supplier» ble i oktober 2017 levert til «Ocean Farming» og har vært i kontinuerlig drift ved selskapets havmerd på Frohavet.

- Jeg er ydmyk overfor tilliten Nordlaks viser ved å velge Skarsvåg Boats som verft for deres nye båt, sier Skarsvåg.

Båten er 14 meter lang og er utstyrt med 2 stk. Volvo Penta D8 IPS fremdriftsmotorer.