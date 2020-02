Lokale LO-tillitsvalgte snakket mot den nye lakseskatten

Nyheter

Stian Pachov, Bente Marie Kvam og Monica Mollan fra LO på Hitra og Frøya har i helga vært tilstede på Trondheimskonferansen. Her var 613 delegater fra fagforeninger og lokallag i hele Norge.

Bente Marie Kvam har vært på talerstolen hvor hun forteller om utfordringene i oppdrettsnæringen og stiller motforslag til resolusjon om grunnrenteskatt på oppdrett lagt fram av Arne Byrkjeflot fra Trondheim.

Kvams forslag ble først avvist av redaksjonskommiteen, men Kvam opprettholdt forslaget og det gikk til avstemning. Her var vi i undertall fra starten av, men det var flere som skiftet standpunkt etter Kvams innlegg. Delegatene lytter til tillitsvalgte og det betydde mye at det var hovedtillitsvalgt Kvam i NNN på SalMar som stod på talerstolen og fortalte om sin arbeidsplass.

Forslag nr. A-12

Forslagsstiller: Bente Marie Kvam, 303

LO bør opprettholde sitt standpunkt til grunnrenteskatten. (motforslag til forslag A-9)

I denne saken er det viktig å skille mellom privat økonomi/formue og driftsbudsjett. Denne skatten rammer nemlig ikke eierne men arbeidsplassene til de som jobber i bransjen. NNN og Fellesforbundet, som organiserer arbeiderne har gått i mot denne skatten. Det samme gjør kystkommunene. Innføres denne skatten kan mange arbeidsplasser ikke bare innen laks, men også inne offentlig sektor gå tapt, altså medlemmer på tvers av forbund.

Om fabrikkene forsvinner, mister vi livsgrunnlaget.

Riktig at Norge produserer 50 % av all laks, resten finner man i land som Island, Skottland for å nevne noen. Og denne næringen er meget mobil, både med at de kan trekkes lengre ut i havet eller i andre land.

LO bør ikke godta skatteleggingen som ødelegger arbeidsplasser. Dette er vår "sukkeravgift"