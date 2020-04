Samler grenda med friske påske-utfordringer

Nyheter

Tross begrensninger i hvor mye folk kan være sammen, har Ansnes Grendalag laget flere typer aktiviterer for sine sambygdinger i påska.

Nå håper de tiltakene både kan spre glede og styrke samholdet innad i grenda, og også være til inspirasjon til andre grender i Øyregionen.

- Vi gjør oppmerksom på at vi har presentert programmet for kommuneoverlegen med tanke på smitterisiko, med utelukkende positive tilbakemeldinger fra medisinsk hold. Med dette håper Ansnes Grendalag å bidra til ei fin og aktiv påske i heimbygda, forteller grendalagssstyret, som består av Jørgen Fjeldvær, Mia Fjeldberg, Vanja Volden, Ingvar Strømmen og Astrid Mortensvik.

Aktivitetene er lagt opp fra Palmesøndag og gjennom resten av påska. Fra Palmesøndag og fram til Skjærtorsdag oppfordrer grendalaget for eksempel til pynting av et påsketre langs hovedveien gjennom Ansnes.

- Bruk det dere har hjemme og pynt et tre langs veien. Tips her er fjær, malte egg, sokker og "whatever". Du kan også pynte utenfor huset ditt, oppfordrer grendalaget.

De har også laget en aktivitetsbingo, som de putter i postkassen til alle sambygdinger. Her oppfordrer de også ansneslendinger til å starte forberedelsene til rebusløpet, som skal arrangeres Påskeaften. Her skal hver familie/husstand utgjøre et lag, og løpet skal gjennomføres med den avstand mellom lagene som hygiene-tiltakene tilråder.

Langfredag er det tradisjonsvandring på Solskjælvågan med grilling av pølser. Dette skal også foregå familievis. 2.påskedag inviteres det til opprydding av påsketreene, og hele tida er det en god sjans for at Ansnes` egen påskehare dukker opp, forteller grendalaget.

Ansnes grendalag har flere ganger markert seg med fine samholds-tiltak. Under Toppidrettsveka i fjor, for eksempel, gikk grenda sammen om å lage kjempestore bokstaver for å ønske løperne velkommen, samt lage ståhei i gata da skiløperne passerte.