Helgetanker av Birgith Østnes, sokneprest Hitra.

«En annerledes påske»

Påske, ordet «smaker» godt. «Smaker» fridager på hytta, lange deilige dager sammen med familie og venner, båtpussing og tur på sjøen. For andre betyr påsken det å følge kirkas «vei» gjennom de forskjellige dagene i påskehøytiden. For mange er påsken den viktigste høytiden.

For oss alle, uansett hvordan vi hadde tenkt oss påsken, så blir den annerledes. Det er restriksjoner, og alt det vi så frem til ble ikke noe av. Heller ikke for kirkegjengerne blir det mulig å gå i kirka. Fellesskapet i feiringen der er også rammet av restriksjoner og stengte kirker. Slik ble det – slik er det denne påska.

Påskefeiringen den dagen Jesus red inn i Jerusalem, den første Palmesøndagen, ble også annerledes. Jødene feiret påske til minne om at de hadde kommet til det lovede landet etter å ha vandret gjennom ørkenen. Denne påska ble annerledes. Den ble et drama, et drama som er like god som den beste påskekrimmen vi kunne forestille oss. Det som skjedde hadde en avgjørende betydning for en hel verden, da og nå.

Vi er bare to personer hjemme hos oss. Vi er vant å ha gudstjenester en del av påska og å reise på hytta den andre delen. På hytta har vi flust med spill og ikke minst Yatzy. Plutselig får vi ikke dra på hytta, plutselig får vi ikke ha gudstjenester, plutselig får vi ikke være sammen med andre mennesker vi bryr oss om. Men, påska kommer, den kommer for oss alle, med det intense drama enda en gang.

Ja, jeg elsker krim og krimbøker, må ha en med på hytta, eller nå hjemme. Noen bøker leser jeg bare en gang. Det er ikke like spennende når en vet slutten. Men påskedramaet i bibelen blir jeg aldri lei av å lese, selv om jeg vet slutten. Nei, det griper meg like mye hver gang fordi det er fra virkeligheten. Dette er noe som skjedde for meg og som har betydning for mitt liv. Det handler om mennesker som deg og meg. Disiplene som sovnet når Jesus ba dem være våken sammen med ham fordi han hadde angst, disiplene som delte det siste påskemåltidet med han og som ikke forsto rekkevidden av det, Judas, disippelen som forrådte han, Peter, disippelen som nektet for at han kjente Jesus. Alle mennesker som deg og meg og som jeg kan kjenne meg igjen i. Jeg kjenner meg igjen i Peter som alltid var den som skulle fremstå som den stødige og støttende, men som sviktet så totalt. Han feiget ut. Likevel elsket Jesus han, ikke på grunn av men på tross av.

Det blir en annerledes påske for oss alle, noen av oss kan gå ut på turer og være sammen med de aller nærmeste vi bor sammen med, spille spill, se TV og gjøre det beste ut av situasjonen. Andre igjen må være i karantene, noen har ikke familie. Noen av oss kjenner noen som er blitt syke av coronaviruset. Vi er i forskjellige livssituasjoner, men vi kan likevel være noe for hverandre. En telefonsamtale, en skypesamtale. Det betyr så uendelig mye mer enn vi kan fatte.

I vår annerledes verden hvor vi befinner oss nå, med usikkerhet, med angst for fremtiden med forsterket ensomhet, så er Gud der. Han gir håp om fremtid og fred. Jeg vil avslutte med bibelverset fra profeten Jeremia, kapittel 29, vers 11: «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Ta disse tre ordene med deg inn i påska, uansett hvordan du har tenkt å feire den; fredstanker – fremtid og håp. Hvil i disse ordene, gjenta dem og ta de til deg som et løfte til akkurat deg!

«Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred».

God påske ønskes deg fra Birgith prest!