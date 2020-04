Nyheter

Noe som vil opp og fram i lyset. Noe som verker etter å bryte fram. Våren med knopper og rakler, blomsterløker som sprenger på og vil opp og ut i det fri.

Våren, hva forbinder du med dette ordet. Noen, også jeg, tenker raskt på pollenallergi. Snue og rennende øyne. Ja, det er også en del av vårens «gleder» for mange av oss. Men, hvem gleder seg vel ikke over den herlige vårduften som sprer seg, alle de små undrene som spirer fram. Våren er først og fremst en positiv og glad årstid.

Ja, vi er fremdeles i den tunge og vanskelige pandemien. Men vet du, det bryr ikke skaperverket seg om. Våren kommer, uansett. Er det ikke godt å ha noe å glede seg over i en tid med bekymringer og restriksjoner.

Tenk å gå en liten tur ut, det trenger ikke være så langt, og du vil se det spire og gro. Lytt! Fuglene som synger og holder den fineste konserten akkurat for deg. Vi har mye å glede oss over, tross alt.

Kanskje skjer det noe med oss mennesker også i denne tiden vi er i. Vi får øynene opp for andre verdier, viktige og grunnleggende verdier vi har glemt i alt strev og jag i livene våre. Verdier som omtanke, takknemlighet og helse. Ikke noe er en selvfølge lenger, og nå blir de viktige. Familie betyr mye, tid sammen.

I Bibelen står det et fint vers hos en av profetene, Jesaja kap.43 og vers 18 og 19: «…..ikke tenk på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» Jeg tror det skjer en bevisshetsendring blant oss mennesker nå.

Kanskje troen på noe større enn oss selv. Noen som er der og tar imot oss og våre tanker, klager og bekymringer. Vi har nettopp feiret påske. Jesus døde og sto opp igjen. Vi fikk en ny sjanse. Nåde er ordet. Død ble til liv. Akkurat som det skjer i naturen. Det som har vært dødt under snø og kulde spirer nå fram. Tenk litt over disse tankene vi har delt her. Funder litt over dem og ta de til deg.

God helg, god vårfølelse og Guds velsignelse ønsker deg av Birgith prest.