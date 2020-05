Fikk gladnyheten hun har ventet lenge på

Nyheter





Frøya Storhall har gått glipp av viktige inntektskilder siden de måtte stenge dørene for trening og kamper i mars.

Daglig leder Therese Solli Sandvik sa da til lokalavisa at det har satt dem i en veldig vanskelig situasjon, etter at de blant annet har mista flere fullbooka treningshelger, og at både lokale og eksterne lag som spiller kampene sine i hallen hadde avlyst.

Storhallen har mistet en vesentlig del av årsomsetningen Nå håper Frøya storhall at flere bedrifter i øyregionen vil bli med å bidra til å holde hjulene i gang.

– Vi håper jo at ting vil roe seg etter hvert, og jeg er veldig spent på hvordan tiden fremover blir. Forhåpentligvis er ting tilbake til normalen til høsten. Bilmessa skal jo være siste helgen i oktober, og dette er jo en av de største inntektskildene som hjelper oss resten av året. Den andre, som er fritidsmessa, ble jo avlyst tidligere i år, sa hun til lokalavisa i slutten av mars.

Gradvis tilnærming til normalen

Men nå kom endelig gladnyheten hun og brukerne av hallen har ventet på.

- Jeg har akkurat fått en e-post fra kommunen, der det står at hallene i Øyregionen åpnes 25. mai. Da vil det bli en gradvis tilnærming med åpning for organisert idrett i første omgang, og maks 50 i gangen. Det er superpositivt, sier Sollie Sandvik.

Hun vil nå ta kontakt med lag og bedrifter som trener i hallen, blant andre Nabeita IL, Frøya IL og Frøya FK og Dolmøy FK. Hun håper også at flere lag og bedrifter fra Hitra vil ønske å trene i Storhallen.

Smittevernreglene vil bli fulgt strengt opp. Garderobene vil være stengt, og lagene må derfor komme ferdig kledd til trening, og må dusje hjemme. Men hun er glad for å komme i gang igjen.

- Nå er det bare lykke og glede. Det er godt for både kropp og sjel å kunne komme i gang igjen. Jeg skjønner at det vil ta tid å komme tilbake til hverdagen, men at vi kan begynne i det små nå er bare positivt, sier hun.