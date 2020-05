Spontan feiring av nasjonaldagen på forhånd

Nyheter

Helt spontant valgte Nesset barnehage å gi barna opplevelsen av å gå i 17.mai-tog, da dette blir mangelvare de fleste steder i regionen i år.

Så da kalenderen viste 15. mai, og termometeret fortalte om en plussgrad, sendte de ut invitasjon til både naboer og kommuneansatte om å delta.

Det var stas for dem at varaordfører Knut Arne Strømøy og at flere fra kommunen dukket opp, og at naboer hadde tatt oppstilling langs ruta.

Iført varme klær, og refleksvester sponset av Hemne Sparebank, og med flagg i hendene gikk toget fra tidligere Skogly kafe, ned til hovedveien og bort til bussholdeplassen, før de svingte opp mot barnehagen igjen.

- Se det store flagget mitt, smiler Vegard.

- Det står V for Vegard på det, legger han til.

Barne- og ungdomsarbeider Connie Ramberg er glad de kunne gi barna denne opplevelsen.

- Alt er så annerledes i år, men vi syntes vi skulle la barna få en følelse av 17.mai-feiring likevel. For det er jo barnas dag, sier hun, mens ungene har fått nok av surt mai-vær og vil inn i barnehagen igjen.