Stiller strengere krav til røkting av teiner

Nyheter

- Saken viser at vi trenger bedre regulering av plikten til å røkte og ta vare på redskaper som er satt i sjøen, og nå skjerper vi reglene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en melding fra Nærings- og fiskerideparmentet.

Hver uke

Fra 1. juni skal redskaper som teiner, garn og liner røktes hver uke. Frem til i nå har det vært krav om at garn, ruser og teiner for enkelte arter skal røktes med bestemte mellomrom.

Nå utvides reglene til å omfatte alle typer redskap langs hele kysten. Endringen vil likevel ikke medføre endringer for redskapstyper eller fiske og fangst etter arter som allerede er pålagt en røktingsplikt.

Brudd på de nye reglene kan medføre straffeansvar i form av bøter eller fengsel.

Spøkelsesfiske

Hvert år havner flere tusen teiner, garn og annet fiskeutstyr på havet. Mange av de tapte redskapene fortsetter å fange fisk, som lider og dør. Dette kaller vi spøkelsesfiske. I tillegg til å skade fisk og skalldyr fører redskapene også til forsøpling av havet.

– Jeg vil minne om at alle aktører, både private og profesjonelle, har et generelt ansvar for å opptre ansvarlig. Det er også forbudt å etterlate fiskeredskap i sjøen eller på havbunnen, sier fiskeri- og sjømatminister Ingebrigtsen.