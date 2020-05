Krever fem svar om stoppordren

Nyheter

"Blant de 78% som stemte Nei til vindkraftverk på Frøya 2.4.19 er det mange som krever å få svar på hvordan og hvorfor kommunen valgte å gi fra seg muligheten til å stanse vindkraftverk på Frøya. Dette er viktig å få svar på for å kunne gjenoppbygge tillit til administrasjonen."

Det skriver kommunestyrerepresentant for Rødt, Steven Crozier, om hvorfor han nå leverer et grungitt spørsmål, en såkalt interpellasjon, til ordføreren.

Her retter Rødt fem spørsmål som partiet ber Beathe Sandvik Meland svare på i kommunestyremøtet nå torsdag. Meland var fungerende rådmann på tidspunktet folkeavstemminga ble holdt og er senere fast ansatt som kommunedirektør i Frøya kommune.

De fem spørsmålene som reises er:

"1) Hvem gav stopp-ordre til TrønderEnergi 15.4.2019 og hvordan ble denne kommunisert til utbygger?

2) Vil kommunedirektøren vise for kommunestyrets medlemmer Frøya kommunes delegasjons- bestemmelser som begrunnet at vedkommende gav stopp-ordre til utbygger.

3) Fikk kommunestyret svarbrevet fra TrønderEnergi, som ordføreren ventet på med stort erstatningskrav 12.4.19, til politisk behandling? Faller et slikt brev inn under delegasjonsreglementet? Er det mulig for administrasjonen å tolke at de er gitt fullmakt til å agere alene på en slik henvendelse?

4) Dersom vedkommende oppfattet at kommunestyret hadde vedtatt at hen skulle meddele stopp-ordre, så må det vel stå eksplisitt i et vedtak? I så fall hvilket vedtak?

5) Var det noen som ba hen om å meddele stopp-ordren? Hvem bad eller gav i så fall intern-ordre?"

Rødt mener Frøya kommune hadde hatt flere juridiske muligheter til å stanse vindkraftutbygginga dersom det ikke hadde blitt gitt stoppordre på dette tidspunktet.

"I ekstraordinært formannskapsmøte 11.4.2019 sak 66/19 informerte advokat Alsaker og representant Arvid Hammernes (V) ordfører og fungerende rådmann om IKKE å gi noen stopp-ordre, da et slikt enkeltvedtak ville gi tiltakshaver adgang til å fremme en klage til Fylkesmannen. Som forvaltningsmessig ville kunne beslutte at dispensasjonsfristen ikke var brutt. Frøya kommune ville da måtte gå til rettslige skritt med sitt lovlige fattede vedtak 11.4.2019 sak 53/19. "Prosessvarsel Omgjøring av dispensasjonsvedtak vindkraft. Frøya kommune registrerer at tiltakshaver ikke har igangsatt noe byggearbeid. Dispensasjonen av 10.3.16 har dermed bortfalt i henhold til treårsfristen. Frøya kommune må vurdere pålegg om å stanse eventuelle bygge og anleggsarbeider på stedet.Vedtatt 20 mot 2 fra AP ” Ordlyden i ovennevnte vedtak: ”må vurdere pålegg om å stanse eventuelle bygge og anleggsarbeider” betød etter Rødts oppfatning at Frøya kommune kunne vente, spesielt i den stille uka, og så be retten om oppsettende virkning og dermed få Tingretten til å stoppe arbeidet, om det fortsatte etter påske. Tiltakshaver ville da måtte søke kommunen om ny dispensasjon i LNF området og risikere å få avslag. Eller de måtte få prøvd det lovlig fattede vedtak om utløpt dispensasjon for retten."