Nyheter

Tiden er inne for å melde seg på til konfirmantundervisning på Frøya, og det er allerede nå mulig å melde seg på konfirmantundervisningen for 2020-21 på hjemmesiden til Frøya sokn.

Har du problemer med påmelding digitalt, kan du kontakte kirkekontoret som vil hjelpe deg.

- Vi gleder oss stort til å møte de nye konfirmantene, sier sokneprest på Frøya, Knut Torfinn Øydna.

Utsatt konfirmasjon

Han forteller at avslutningen for årets konfirmantkull (2019-20) ble noe spesiell pga. pandemien.

- Konfirmasjonsgudstjenestene har derfor blitt flyttet til september i år. Dette har konsekvenser for oppstarten av neste års kull, som vil bli noe senere på høsten, forklarer han.

Møte i september

Under forutsetning av at forholdene og restriksjoner ikke endrer seg vesentlig planlegges tirsdag 29. september et møte med foresatte og konfirmanter i Sletta kirke.

- Her vil dere få viktig informasjon om undervisningsopplegget og samlingene som er planlagt, samt at hver konfirmant med foresatte får en liten samtale med presten. På denne kvelden er det også mulighet for å melde seg opp som konfirmant.

Leir på Sula

På våren i 2021 vil det bli arrangert konfirmantleir på Sula.

- Vi er i dialog med Sula Rorbuer og Havhotell om en passende helg i april. På en slik leir er vi avhengig av hjelp fra foresatte med tanke på nattevaktene som er fra fredag til søndag. Det vil også bli arrangert et russeminar med innleid foredragsholder. Dette vil skje i løpet av vinteren 2021, forteller presten på Frøya