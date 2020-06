Klatret til topps i Midt-Norge - nå kan norgestoppen stå for tur

Nyheter





Torsdag ble Extra Sistranda regionvinner i den interne konkurransen «Årets fjellklatrer» i Extra-kjeden. Det betydde også nominasjon til den nasjonale prisen, sammen med tre andre butikker.

Daglig leder Kenneth Engan ble overrasket over prisen og nominasjonen, ifølge en pressemelding fra Extra.

- Jeg var faktisk hos svigerfar for å hjelpe med å skru terrasse da sendingen var, men ble fort oppringt av driftssjefen min som gav meg de gode nyhetene. Jeg hadde ikke trodd vi skulle bli nominert, og det kom som en stor, men gledelig, overraskelse. Vi har ringt i bjella for harde livet i dag, sier Kenneth Engan, butikksjef i Extra Sistranda, og viser til bjella alle Extra-butikker har hengende på bakrommet.

Prisen for Årets Fjellklatrer deles ut til den butikken med størst prosentvis omsetningsvekst i 2019 sammenlignet med 2018. Butikken må være sammenlignbar, og konkurransesituasjonen i nærområdet uforandret. På kundemålinger som gjøres av Coop, må butikken ha over 63 % score på fornøyde kunder, ifølge pressemeldingen.

- Mine kollegaers fortjeneste

- Hos Extra Sistranda har vi kundene i fokus – det er kundene vi er her for og de som betale lønna vår. Vi fikk en større og finere butikk etter utvidelsen i 2018, og forventingene til kundene økte naturlig nok deretter. Vi setter oss hele tiden nye mål og ønsker å oppnå så god score på kundemålinger som mulig. Vi hadde også god vekst i omsetning i fjor, og vi gjør alt for at kundene våre skal handle ekstra billig. Jeg er veldig spent på hvem som stikker av med seieren i september, sier Engan ifølge pressemeldingen.

Butikksjefen forteller at det blir kake på alle kollegaene om ikke så lenge.

-Det fortjener de virkelig. Teamet og den gjengen som er her, er helt fantastiske. Jeg er kjempestolt over å få være leder for en sånn gjeng. Alle sammen er superflinke og står på til svetten siler. Jeg er rett og slett kjempestolt over alle sammen, og den knallgode jobben de legger den hver dag. Dette er ikke min fortjeneste, men mine kollegaers, sier han.

Han tør ikke helt å tro på topplassering.

- Vi er veldig fornøyde med å ha gått til topps i region midt, og vet at vi konkurrerer mot veldig dyktige butikker. Det er ingen tilfeldighet at de andre tre butikkene også er nominert, og det er sterk konkurranse. Jeg har ingen store forhåpninger om førsteplass, men om vi skulle gå til topps er det helt fantastisk, sier Engan.