Nyheter

Husker dere hviskeleken fra barneskolen? En person hvisker ei setning og den skal hviskes i øret fra person til person. Og når setninga har nådd sistemann, har det blitt en helt ny setning. Slik er det med sladder også, ei fjør kan lett bli til 10 høns.

Usannheter kan av og til gi en god latter, men som oftest rammer det enkeltpersoner på en vond måte, og kan ha store følger for den som blir utsatt for det. Liv kan bli ødelagt og i verste fall kan liv gå tapt.

Ord rammer hardt, spesielt ord som sårer.

Er det noe jeg ikke liker så er det sladder og løgn.

Kjenner dere ordene fra Lukas 6,41-42? Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Hvordan kan du si til din bror: «Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt!» når du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.

Hvorfor ser vi så lett andres feil? Vi kan ha lett for å påpeke andres små problemer, men vi merker ikke at vi selv kanskje har større problemer – som en bjelke i vårt eget øye! Hvordan kan vi snakke usant eller irettesette andre for små ting, når vi selv har ting i vårt liv som vi burde ta tak i?

Det er lett å tenke slik, men det kan være vanskelig å gjennomføre det.

Jeg liker godt historien om kvinnen som ble grepet på fersk gjerning da hun var utro mot mannen sin. Folket ville at hun skulle steines slik loven var på den tiden. Men Jesus reiste seg og sa til folket:

«Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»

Denne historien minner oss om at vi ikke skal dømme mennesker. Ingen av oss er skyldfrie. Alle har vi nok opplevd at ord faller ut av munnen, ord som kanskje aldri burde vært sagt. De fleste av oss har en eller gang i livet dømt andre uten å egentlig vite sannheten. Og så er det dette med å tro at det er alle andre som synder, bare ikke vi selv.

Sladder og løgn kommer det ikke noe godt ut av, vi vet det alle sammen.

Ingen er perfekte. Vi – jeg - trenger å bli minnet på det i ny og ned.

Må Herren vera framfor deg for å syna deg den rette vegen.

Må Herren vera ved sida di, for å leggja armane rundt deg og verna deg.

Må Herren vera bak deg, for å vara deg for svik frå vonde menneske.

Må Herren vera under deg, for å støtta deg når du fell, og vara deg for feller.

Må Herren vera i deg med trøyst når du er lei deg.

Må Herren vera kringom deg for å ta deg i forsvar når andre går til åtak på deg.

Må Herre vera over deg, for å velsigna deg.

Herren den gode Gud velsigna deg og vara deg,

i all di ferd, og på alle dine vegar.

Ønsker dere en riktig god sommerhelg!

Heidi diakonimedarbeider.