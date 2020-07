Øisteins blyant til barnas dag

Nyheter

I år vil det være barnas dag på Frøyafestivalen med med blant annet tegneshow, konsert og spennende og lærerike aktiviteter.

Øisteins Blyant tegneshow

Hovedattraksjonen for barna i år er den verdenskjente tegneren Øistein Blyant, som er kjent med sin tegneserie på NRK Super. Øistein er en populær, internasjonal tegner, maler, forfatter og TV-artist som har lært millioner av mennesker å tegne gjennom sine TV-programmer, bøker, filmer og apper.

TV-seriene Øistein blyant og Right On Top har blitt store, internasjonale suksesser sett av over 400 millioner mennesker. En ledetråd gjennom Øisteins arbeid er hans mål om å få hele verden til å tegne, slik at hver og en av oss kan utløse vår egen kreativitet. Øistein er også en populær scenekunstner som har underholdt store folkemengder rundt omkring i verden. Han har underholdt kongefamilien i Brunei og ivrige fans på en rekke festivaler og store arrangement i Norge.

Øisteins tegnestil er preget av en enkel og rask cartoon-stil, med morsomme figurer og klare farger. På scenen er han et fyrverkeri, full av energi!

Rasmus & verdens beste band

Etter tegneshowet er det Rasmus og Verdens Beste Band som skal holde konsert. Det kritikerroste bandet fra Trondheim har solgt godt over 20 000 barneplater, turnert Norge rundt. Laget mengder av barne-TV musikk for NRK Super. De har hatt sin egen musikal på Trøndelag Teaters hovedscene og moderne barnehits som «Puppan te pappa», «Kosinus-sangen», «Kyssing e hæsli» og «Ballongsangen»

Bandet har vunnet hele tre Spellemannspriser, i tillegg til å ha mottatt kulturpriser, vært fylkeskunstnere og fått Alf Prøysens «Teskjekjerringpris» for sitt arbeid med barnemusikk.

- De morsomme, viktige og knakende gode låtene til Rasmus og verdens beste band er det perfekte utgangspunktet for en herlig familiedag. Det kritikerroste bandet treffer både barn og voksne med humor og fengende melodier. Vi kan garantere dere topp stemning, skriver festivalen i en pressemelding.

Åpen brannstasjon

Til slutt vil det bli tur til brannstasjonen, som ligger like ved festivalområdet. Her får barna lære hvordan brannbiler egentlig ser ut og hvordan man slukker en brann. Her kan barna se på og stille spørsmål.

Arrangøren lover også at det vil bli overraskelser i tillegg til gratis is, slush og popkorn.