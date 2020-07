Fikk kjempebot etter fartsfylt tur gjennom 40-sonen

Nyheter

Det var en vårdag på fylkesvei 714 på Frøya at hun ble målt til hele 72 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet var 40 km/t.

Siktede avga en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Fosen tingrett.

Retten bemerket at siktede ved sin handlemåte har utsatt både seg selv og andre for betydelig fare.

- Kjøring med så høy hastighet i en 40-sone representerer en alvorlig trafikksikkerhetsrisiko, påpeker tingretten.

Bot

Påtalemyndigheten foreslo at straffen settes til en bot på 12.000 kroner, noe Fosen tingrett sluttet seg til.

Videre skulle siktede fradømmes føreretten for bil. Ifølge vegtrafikkloven framgår det at tapstiden skal fastsettes fra 3-6 måneder ved kjøring mellom 66-75 km/t i 40-sone.

Det er i denne saken tale om en hastighet i øvre sjikt av bestemmelsen. I skjerpende retning taler at siktede hadde mindreårige barn med i bilen under kjøringen.

Behov for førerkortet

Siktede har forklart at hun har behov for førerkortet fordi det er langt fra hennes bolig til barnehage og arbeidsplass.

Retten kunne imidlertid ikke se at siktede rammes hardere av tap av føreretten enn hva enhver person vil oppleve i en tilsvarende situasjon.

- Hensynet til likhet og trafikksikkerhet må veie tyngst, understreker retten.

Tingretten kom derfor fram til at hun i tillegg til boten på 12.000 kroner, må klare seg uten førerkort i fem måneder.

På spørsmål om hun godtok dommen, erklærte kvinnen at hun tok betenkningstid.