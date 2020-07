Nyheter

Vi går ei festivalhelg i møte, og arrangøren av Frøyafestivalen har forsøkt å legge til rette for at alle konsertdeltakere skal ha gode konsertopplevelser med godt smittevern.

- Vi i øyregionen har vært veldig heldig, og på Frøya har vi så langt ikke hatt smittetilfeller. Det kan også bety at vi slapper mer av og ikke tar smitteverntiltakene like mye på alvor. Imidlertid viser flere tilfeller rundt om i landet og i verden forøvrig, at denne pandemien langt fra er over. Jeg forventer derfor at alle tar de hensyn som skal til, slik at alle kan dra hjem med en god opplevelse uten å være engstelig for smitte også etter denne festivalhelga, sier kommuneoverlege på Frøya Ingrid Kristiansen. Hun ønsker alle en opplevelsesrik og smittefri festivalhelg.

- Følg de gode og enkle reglene

Hun påpeker at hver enkelt av oss har et ansvar.

- Følg de gode og enkle reglene hver av oss kan gjennomføre, oppfordrer Kristiansen - og ramser opp:

• Husk god hånd og hostehygiene

• Du og dine nærmeste kan omgås normalt

• Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!

• Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste o Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming. o Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)

• Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri. • Har du symptomer på covid-19, bør du testes og holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG du er symptomfri. Selv om festivalen i år er lagt opp som rene konserter, er det flere som kanskje planlegger private sammenkomster i forbindelse med disse. Det er derfor viktig å presisere at følgende fremdeles gjelder:

• Anbefalt størrelse for grupper i private sammenhenger er maksimalt 20 personer, og forutsetter at alle holder minst én meters avstand. • Rådet gjelder for alle private sammenkomster og løsere arrangementer både innendørs og utendørs, der det ikke er en ansvarlig arrangør. Lurer du på noe? Se spørsmål og svar om arrangementer (regjeringen.no). På helsenorge.no finner du oppdatert koronainformasjon for befolkningen (helsenorge.no).

Med ønske om ei god, opplevelsesrik og smittefri festivalhelg! Ingrid Kristiansen, kommuneoverlege