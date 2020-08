Nærmere 1 av 4 drikker mens de fører båt

Nyheter

En fersk undersøkelse viser at hele 23 prosent av båteiere drikker mens de er på havet. Samtidig er det overveldende flertall som ikke vet hva dagens promillegrense for fritidsbåtførere er. Hele 63 prosent av befolkningen kjenner ikke til at promillegrensen er på 0,8.

Tallene fremkommer i en meningsmåling gjennomført av Kantar på oppdrag for MA - Rusfri Trafikk.

I helgen meldte politiet om en rekke rustatte førere til sjøs, og tidligere i sommer viste tall fra politiet på Vestlandet at de hadde stoppet over dobbelt så mange i promillekjøring til sjøs som på samme tid i fjor.





Reagerer

Generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk Elisabeth Fjellvang Kristoffersen reagerer, men er ikke overrasket.

-Det er skremmende at nærmere én av fire drikker mens de fører båt, men dessverre er jeg ikke overrasket. Det kan virke som aspekter ved promille og båtliv er underkommunisert. «Alle» vet at det er påbudt med redningsvest, men folk er tydeligvis ikke like bevisste på farene ved å kombinere alkohol og båtkjøring.

-Hvorfor tror du vi ser en økning i antallet som blåser rødt?

-Det skyldes nok at majoriteten ferierer hjemme, og at vi i år ser en rekordnotering i antall nye båter. Kombinasjonen av flere båter, og at promille til sjøs er underkommunisert ser ut til å være utslagsgivende, mener Kristoffersen.

6 av 10 vet ikke hva promillegrensen til sjøs er

Undersøkelsen avslører at det er lav kunnskap om hva den faktiske promillegrensen er. Kun 37 prosent svarer riktig.

-Faktumet at hele 63 prosent ikke vet hva promillegrensen er, er jo ganske skremmende, sier Kristoffersen.

Promillegrensen til sjøs er i dag 0,8 for motorbåter under 15 meter, og det mener Kristoffersen er for høyt.

- Jo høyere promillen er, desto større er risikoen for at du gir blaffen i livreddende sikkerhetstiltak og overvurderer egne evner. Havner du i vannet og er beruset, halveres overlevelsestiden, understreker Kristoffersen.

Rus tar liv til sjøs

Fjellvang Kristoffersen henviser videre til katastrofepotensialet ved promillekjøring til sjøs.

- En studie fra 2016 viser at i perioden 2001 – 2012 var hele 44 prosent av de som druknet fra fritidsbåt ruset, sier Kristoffersen, og legger til:

- I fjor omkom totalt 28 personer til sjøs, hvorav det foreløpig er fastslått at ti av de døde var ruspåvirket. Ni av de ti var føreren av båten. Per dags dato mangler det status på seks andre. Slike tall er trist lesing, og det er ti dødsfall vi kunne vært foruten.

Kristoffersen ber avslutningsvis alle båtførere holde seg edru, slik at sjøen blir en trygg arena for alle.