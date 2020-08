Nyheter

Mandag startet arbeidene med å forbedre siktforholdene ved gangfeltet mellom Fillan skole og sentrum. Det er første steg for å etterkomme kommunestyrets vedtak for å bedre sikkerheten for elevene ved skolen. Det skjedde etter press fra FAU ved Fillan skole, som fryktet at det ville skje en alvorlig ulykke ved gangfeltet.