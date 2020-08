Her er framdriftsplanen for den nye fergeforbindelsen

Nyheter

Prosjektorganisasjonen som jobber for å klargjøre mulighetene for en ny fergeforbindelse mellom Aure og Hitra, nærmer seg fristen for å konkludere. Alt av dokumentasjon på utredninger, reguleringsplaner, kartgrunnlag m.v. som har vært utført i regi av Minofas (Midt-Norsk Fergeallianse AS) Midt og Aure og Hitra kommuner, ble i vår oversendt til prosjektet.