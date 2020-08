- Synes synd på de som ikke kommer seg hjem

Nyheter

Etter nyårets koronautbrudd har sjømannskap på tusenvis i antall måttet holde seg på sjøen uten mulighet til å sette føttene på land. Nå begynner det å røre seg politisk for å hente sjøfolkene hjem til Norge. FrP-stortingsrepresentantene Silje Hjemdal og Erlend Wiborg skriver at de deler bekymringen for helse og familielivet til arbeiderne.