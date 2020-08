Ryker ut av vindu i næringsbygg

Nyheter

Brannvesenet rykket torsdag kveld ut til Dolmøy Seafood på Dolmøya på Hitra.

- Vi rykker ut på røykutvikling. Vi fikk melding ca 19.18, forteller brannmester Per Ivar Lysholm ved brannvakta i Trøndelag. Da var klokka 19.34.

Klokken 19.58 forteller brannmesteren til lokalavisa at de har fått tilbakemelding på at brannmannskapene har observert røyk ut av et vindu.

- Det er ingen voldsom brannrøyk. Men det er et eller annet som ryker. Det er mulig at det er noe røyk i forbindelse med noe røykeri. Men det er ingen folk der, så de sliter litt med det, sier Lysholm.

Dolmøy Seafood driver blant annet med røyking av laks og annen fisk.