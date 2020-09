- De aller fleste busser vil stå i Trøndelag dersom det blir streik

Nyheter

Det er varslet at den pågående busstreiken vil bli utvidet til Trøndelag fra lørdag (26. september).

- Dersom dette skjer, vil det få omfattende konsekvenser for busstilbudet i hele Trøndelag fra og med lørdag morgen, opplyse direktør for kommunikasjon og drift, Grethe Opsal.

Nesten all ordinær busstrafikk rammes

Alle bussoperatørene til AtB har varslet om streik, og det betyr at nesten all busstrafikk i regi av AtB, inkludert skoleskyss blir rammet.

I Trondheimsområdet vil all busstrafikk innstilles, mens noen få bussavganger vil kjøre i enkelte områder ellers i Trøndelag. Oversikt over dette ligger nå oppdatert på atb.no. Trikk, hurtigbåt, ferge og bestillingstransport vil kjøre som normalt.

- Det enkleste for våre kunder er å gå ut ifra at sin buss ikke går fra lørdag morgen dersom det blir streik, sier direktør for kommunikasjon og drift, Grethe Opsal.

AtB forholder seg til spillereglene som gjelder ved en lovlig arbeidskonflikt.

Ruteinformasjon blir ikke oppdatert

Rutetabeller og reiseplanlegger på atb.no og i appen AtB Reise vil ikke bli oppdatert. Reisende må derfor se bort fra reiseforslag som inneholder by- og regionbuss og kun forholde seg til informasjon på atb.no/streik.

Reisegaranti gjelder ikke

AtB minner om at reisegaranti ikke gjelder ved streik. Oppdatert informasjon på atb.no. AtB vil fortløpende oppdatere informasjon på atb.no/streik og informere i ulike kanaler dersom det skjer endringer.