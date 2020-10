Donerer store penger til årets TV-aksjon

Nyheter

SalMar gir 100.000 kroner til årets TV-aksjon, der pengene i år skal går til WWF og deres bekjempelse av plastforsøplingen av havet.

Konsernsjef Gustav Witzøe kommer med en klar oppfordring til næringslivet:

- I år må vi alle gi litt ekstra. Vi må alle bidra i den viktige kampen mot plasten som havner i havet vårt hvert eneste minutt, sier han gjennom en pressemelding fra TV-aksjonen.

Witzøe vektlegger viktigheten av at plasten som havner i havet påvirker både lokalt og globalt.

- Havstrømmene fører plasten med seg slik at den sprer seg. Det er viktig for de som bor i Sørøst-Asia at dette blir ryddet opp i, men det er også viktig for oss fordi utslippene er så store i det området. Vi må bidra til at disse utslippene bremses så raskt som mulig, og stanses på sikt.

Pengene som Witzøe og konsernet hans gir registreres som et bidrag til Frøya kommune. Varaordfører og leder av kommunekomiteen i Frøya kommune, Knut Arne Strømøy, er svært fornøyd med SalMars bidrag.

- SalMar gir årlig et beløp som registerets på Frøya kommune, men i år har de slått på stortromma hva gjelder summen, sier en fornøyd Strømøy i pressemeldinga. Under kunngjøringa i Trondheim var hele konsernledelsen i SalMar ASA og TV-aksjonen Trøndelag til stede.

- Dette må jo inspirere resten av næringslivet til å gi også, fortsetter Strømøy.

Fylkesaksjonsleder Janet Øverland er også veldig fornøyd.

- Vi i TV-aksjonen er så glade for at en så stor aktør innen havbruk benytter muligheten til å gi ekstra i år. Plastforsøpling av havet angår oss alle. At SalMar anerkjenner det og samtidig utfordrer andre i bransjen, er gode nyheter, sier hun.

Witzøe føyer også til:

- Vi ønsker å utfordre alle innen egen bransje til å være med på dugnaden i år, og bidra til at vi får stoppet plastutslippene.

Dette slutter fylkesaksjonsleder Øverland seg til:

- Vi oppfordrer næringslivet i hele Trøndelag til å gi så det suser til årets TV-aksjon. Sammen med SalMar, og resten av næringslivet i Trøndelag, går vi for et hav av muligheter.