En annerledes Allehelgenssøndag i kirka i år

Allehelgensgudstjeneste i Hitra kirka 1. november 2020, kl. 17.00.

I år vil kun inviterte og påmeldte kunne komme i Hitra kirka til Allehelgensgudstjeneste/ Minnegudstjeneste. Dette er selvfølgelig grunnet pandemien og smittevern.

Gudstjenesten vil bli nesten som vanlig for dem som er invitert. Vi holder gudstjeneste sammen, kjente og kjære salmer blir sunget, lys blir tent for hvert navn på avdød som blir lest opp. Det som er annerledes i år er at det ikke blir anledning og reise seg fra plassen sin og gå og tenne lys under gudstjenesten. Evt. må en gjøre det i forkant. Dette er nye restriksjoner fra KA sitt smittevernsreglement.

Men – vi skal få en fin og verdig stund i kirka sammen. Fiolinist Stein Ratkje vil glede oss med vakkert fiolinspill sammen med vår egen kantor Silvio Krauss. Korgruppa Fidelis vil glede oss med vakker sang.

Ellers deltar Birgith Østnes som prest/ liturg og diakonimedarbeider Heidi Fugelsøy er med som medliturg. Ellers medvirker kirketjener Bjørg Bjørgvik og Fellesrådsleder/ menighetsrådsleder Inger Johanne Roald.

Hitra

Nytt i år er «Åpen kirke» søndag fra kl. 13.00 – 15.00. Her vil det være mulig for den som ønsker det å komme inn i Hitra kirka, tenne lys i lysgloben, sitte ned på anviste plasser og ha en stille stund. Det vil bli spilt vakker musikk slik at dette også blir en fin og verdig stund for den som ønsker det. Spesielt siden ikke selve gudstjenesten er åpen for alle.

Birgith prest, Heidi diakonimedarbeider, Bjørg kirketjener og menighetsrådsleder Inger Johanne vil være behjelpelig med lystenning i lysgloben. Du vil få et lys i handa og tenner det selv og setter det i globen. Birgith prest og diakonimedarbeider Heidi vil også være tilgjengelig om noen ønsker en prat. Det vil bli merker med inngang og utgang i kirkerommet slik at det ikke danner seg kø. Dette for å sikre 1 meters regelen. Silvio kantor vil også spille for oss.

Frøya

På Frøya er det LØRDAG (31. oktober) åpen kirke i Sletta kirke kl. 14-15.30. Her kan du tenne lys og minnes dine kjære

Kl. 16.00 er det i samme kirke minnegudstjeneste for inviterte med Knut Torfinn og Anne Grete Øydna og diakon Jon Ingvar Østnes.

Vi vil minnes våre kjære som har gått bort det siste året. Havdur vil synge vakker sang. Krzysztof Zboralski skal spille på cello.