Kan bli test-øy for selvkjørende busser

Frøya kommune gjennomførte et møte med Atb i november hvor de spilte inn en ide om en selvkjørende buss på Sula hvor strekningen fra fergeleiet til Lomsøya er en aktuell kanidat. Atbs direktør for strategi og utvikling, Andreas K. Enge, bekrefter overfor lokalavisa Hitra-Frøya at de har blitt enig om å sette ned en felles prosjektgruppe som skal prøve å jobbe fram et pilotprosjekt for Sula.