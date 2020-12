Nyheter

Det var høsten 2018 at anleggsarbeiderne på Fv 714 Lakseveien bokstavelig talt så rødt og ble klar over at de hadde påvist Norges uoffisielle nasjonalstein. I store mengder. Anslagsvis én million kubikk av den lyserøde steinen thulitt ble tatt ut etter utsprenginga av Mjønestunnelen.