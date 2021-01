Problemer fører til stillstans i vindkraftverket

Nyheter

Stig Tore Laugen, konserndirektør for kommunikasjon i TrønderEnergi, bekrefter at vindmøllekraftverket på Frøya nå står stille.

Flere har henvendt seg til avisa med spørsmål angående dette.



Han kan fortelle at alle vindmøllene står stille på grunn av problemer i en trafostasjon.