Største snøfall på 30 år har utløst minner om heftige snøballkriger og nådeløs hoppbakke

Nyheter

Edvin Paulsen som brøyter for Frøya kommune på Sula, har vært i full virksomhet med brøyting og bortkjøring av snø i to dager. Ei 40 cm tjukk snødyne la seg over fiskeværet og holmene artet seg som små isberg. En rekke sulværinger var ute på tur i finværet. Deriblant Rita Paulsen som hadde funnet frem gammelsparken.