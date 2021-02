Åpen om dramaet for tolv år siden

Nyheter

Det starter ei novembernatt sent i 2009.

Roger og Laila Bakke Måsøval har nettopp lagt seg.

Ikke lenge etter oppdager Laila at Roger ligger der helt grå i ansiktet og skjelver, før han plutselig spenner kroppen i en bue.

Laila får ikke kontakt med ektemannen sin og blir fryktelig redd. Hun kontakter foreldrene til Roger som bor like i nærheten. De ringer ambulanse og haster seg bortover for å ta seg av de to barna, Lerke og Gabriel.