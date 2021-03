Full leteaksjon etter savnet isfisker

Nyheter





Det pågår en leteaksjon etter en person i Straumfjorden på Hitra. Både kystvakta, redningsskøyta, politiet og frivillige har lett etter at personen ble meldt savnet mandag formiddag.

- Det er en eldre mann som er savnet. Han er sist observert lørdag formiddag. Han var da ut på sjøisen i Straumfjorden på isfiske, forteller Arild Sollie ved lensmannskontoret.

Utrygg is

Den 10 km lange Straumfjorden har mye brakkvann og er ofte tilfrosset om vinteren. Flere har vært ut på sjøisen for å fiske i vinter, men den siste tiden har isen blitt utrygg. Sollie forteller at andre i området hadde planlagt å dra ut på isen for å fiske lørdag, men de fant ut at isen var for dårlig. Men den savnede mannen dro likevel ut og ble sist observert ute på sjøisen.

- Vi vet ikke hva som har skjedd. Vi iverksatte umiddelbart et søk langs strendene i området, uten at vi gjorde noen funn mandag. I dag har vi bistand fra kystvakta og redningsselskapet. Vi får dykkerbistand fra brannvesenet i Trondheim. Vi har lokale som deltar i søket, pluss politiets egne folk, forteller Sollie tirsdag morgen.

Mulig omkommet

- Leter dere etter en levende person?

- Nei. Det har gått en tid, så vi er på det nivået at vi leter etter en mulig omkommet person. Vi fortsetter med fullt trykk utover dagen, sier Sollie.