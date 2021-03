Rapporterte smittekontroll: - Nå må vi beklageligvis meddele det motsatte

Nyheter





I ettermiddag har kommunen fått beskjed om nye smittetilfeller i Hitra.

- Hitra kommune har seint i ettermiddag mottatt varsel fra laboratoriet ved St. Olavs om 3 nye smittede. Det er fremdeles uklart om flere enn én av disse er knyttet til samme smittekilde som tidligere. Det pågår tirsdag kveld omfattende smittesporing. Så langt har vi avdekket at det ene tilfellet er nærkontakt av en smittet person som har tilknytning til Lerøy Midt. Videre er det et tilfelle med tilknytning til ReMidt (miljøstasjon). Dette betyr at vi får flere nærkontakter og flere i karantene, skriver kommunen.

Viktig melding fra Hitra kommune om smittesporingen:

Dersom du har vært på disse stedene som er listet opp nedenfor, kan du ha vært i kontakt med en som er påvist smittet eller som vi har mistanke om at kan være smittet. Du er ikke pålagt karantene, men vi ber deg være svært forsiktig i din omgang og kontakt med andre, og vi anmoder sterkt om at du tar en koronatest så snart som mulig, uavhengig om du har symptomer.

Joker, Dolmøy

· Fredag 26.2 kl 12-13

- Som et minimum av forholdsregler, husk: Det er viktig å bruke munnbind og at du holder avstand til andre (minimum 2 meter) frem til du får svar på testen, skriver kommunen.