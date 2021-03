– Ber innstendig om at alle reduserer antall nærkontakter

Nyheter

Hitra kommune har innen torsdag kveld ikke mottatt varsel om nye smittede. En person som tirsdag kveld fikk positivt utslag på hurtigtest, har på vanlig PCR-test fått avkreftet smitte. Det opplyser kommunen torsdag kveld kl. 21.

Kommuneoverlegen og beredskapsledelsen oppfordrer på det sterkeste av alle holder antall nærkontakter på et minimum og bruker munnbind der man ikke kan holde god avstand.

– Vi har forståelse for at mange nå begynner å bli lei av situasjonen, men samtidig er det viktig at vi fortsatt er nøye med å holde god avstand, har god håndhygiene og respekterer smittevernreglene, sier kommuneoverlege Geir Erling Nilsberg.

Kommunen oppfordrer alle til å være raske til å bestille test hvis får symptomer.

Omfattende smittesporing

Det har torsdag vært fortsatt omfattende smittesporing av tilfellene som ble varslet tirsdag og onsdag, og testaktivitet har vært høy med 48 testede i løpet av torsdag.

I dag (torsdag) er vel 100 personer vaksinert.

12 personer

Så langt har 12 personer fått påvist smitte i det siste utbruddet. En av disse er innlagt på sykehus.

- Marianne er veldig gravid, så dette kom meget ubeleilig Kåre har fått påvist korona og nå venter den høygravide samboeren spent på svar. Er hun også smittet?

60 nærkontakter er satt i karantene. I alt er det i forbindelse med dette smitteutbruddet gjennomført 541 tester.