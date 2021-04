Få årets fargesprakende musikal rett hjem i stua

Nyheter

I fjor måtte de avlyse musikalen for første gang på mange år, men det skjer forhåpentligvis ikke i år igjen.

I hvert fall ikke slik statusen er nå. De har fått øvd tilnærmet normalt gjennom hele skoleåret og når det ikke har vært mulig har de hatt øvinger digitalt, forteller ansvarlig for musikalen ved Guri Kunna videregående skole, Elisabeth Antonsen Dyrø.

- Vi jobber fram mot vanlig musikal, og til tross for at det er et koronapreget år igjen, er vi så og si i rute.