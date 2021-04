Nyheter

Hvorfor feirer vi påske? Når kommer påska - hva avgjør tidspunktet? Hva heter spisestedet til søstrene Sara Taraldsen og Aina Taraldsen Sandvik? Hva heter viltforvalteren i Hitra kommune? Hvilken bedrift leder Heidi Glørstad Nielsen? Hvilken hjørnesteinsbedrift ledet Ragnar Grøntvedt i mange år? Hva heter verdens første oppdrettsanlegg til havs som ligger ute på Frohavet? Når fant den siste kirkebrannen på Dolm sted? Hva het ekteparet som drev den siste butikken på Gjøssøya? Hva heter nybåten til brødrene Kalle og Andre Vikan? Hvem vil Hitra kommune inngå havnesamarbeid med for kysthavna på Jøsnøya? Hvor ligger Nutrimars fabrikkanlegg? Hvem fikk kulturprisen for Hitra kommune 2019? Hva heter frøyværingen som har filmet i serien «Britannia Hotel»? Hva er sanitetskvinnene kjent for å gå rundt å selge i februar måned? Hva heter soknepresten på Frøya? I hvilket år ble brua over til Fjellværsøya åpnet? Fem hitterværinger spilte for et av Trondheims håndballag i 2000/2001? Hvilket lag? Hvem har solgt spisestedet Naz Perwer på Hemnskjela? Hva heter senterlederen ved Hjorten Kjøpesenter? Hvem ønsker å starte næringshage for øykommunene? Hvor vil Mowi bygge ny laksefabrikk? Hvem er leder ved Eider AS, Mausund feltstasjon? Hvilken bedrift holder til i Neverlia ved Fv.714? Hvem er redaktør av nettstedet hitterslekt.no ?



Svar:



1) Til minne og Jusus død og oppstandelse. 2) Første påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. 3) Hurran gård og kafe. 4) Ida Aamold Nesset. 5) Skarsvåg Boats AS. 6) Frøya Fiskeindustri AS. 7) Ocean Farm 1. 8) 1920. 9) Oddlaug og Arne Rognvik. 10) “Frøymann”. 11) Trondheim Havn. 12) Nordskaget. 13) Willy Eide. 14) Kim Arntzen. 15) Fastelavnsris. 16) Knut Torfinn Øydna. 17) 1992. 18) Freidig. 19) Anne Lise og Ragnar Volden. 20) Ole Kristoffersen. 21) Blått Kompetansesenter. 22) Jøsnøya. 23) Odd Arne Arnesen. 24) BrH Anlegg AS. 25) Gunnar Lossius.