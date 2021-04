Sånn påvirkes kollektivtrafikken dersom det blir streik

Nyheter

Meklingsfristen i tariffoppgjøret mellom LO og YS og NHO går ut ved midnatt lørdag 10. april. Dersom parteneikke har kommet til enighet innen fristen, blir det streik i kollektivtrafikken fra klokken 06:00 søndag 11. april.

Dette vil i tilfelle få store konsekvenser for avganger både med buss, trikk, ferge og hurtigbåt i hele Trøndelag, varsler AtB. Bussene her i Øyregionen vil også bli innstilt, mens båtforbindelsene her hos oss foreløpig blir uberørt.

Mulig streik fra søndag 11. april vil ikke påvirke rute 820/825 Dyrøy-Øyrekken. Ruten vil gå som normalt.

rute 805 Trondheim – Brekstad i tilfelle vil innstilles. Rute 800 Trondheim – Brekstad – Kristiansund går som normalt. Merk at det ikke er mulighet for å sette opp alternativ transport dersom avganger på rute 800 har fulle båter som følge av streiken.

Med unntak av noen få avganger som kjøres av Trønderbilene, vil alle linjer med buss og trikk i hele Trøndelag bli berørt, i tillegg til noen avganger med ferge og hurtigbåt.

- Informasjon om hvilke linjer, ruter og avganger som blir berørt av en eventuell streik, vil bli fortløpende oppdatert på vår nettside atb.no/streik. Her vil kundene finne informasjon om hvilke konsekvenser dette har for dem, sier direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal.

– Vi beklager ulempene dette vil kunne medføre for de som reiser med oss, og vi oppfordrer alle til å følge med på situasjonen både på våre nettsider og i media.D et er viktig å merke seg at en mulig streik også vil påvirke skoleskyss med buss. Skoleskyss med drosje vil fungere som normalt, sier Opsal.