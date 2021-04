Nyheter

I månedskifte mars-april overtok Sara Lea Svensdóttir som ny daglig leder for den lokale turoperatøren Explore Hitra.

- Gud, så utrolig spennende. Det var det første jeg tenkte da jeg ble tilbudt jobben, forteller en glad Svensdóttir til lokalavisa.

Hun legger til at hun tror stillingen blir å passe henne godt.

Sara Lea studerer for tiden opplevelsesbasert reiseliv ved Nordland fagskole og har drevet Hitra hestesenter på Kvenvær siden 2017.