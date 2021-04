-Jeg synes det har gått vel langt, når det går på person og ikke sak lenger

Nyheter

Lokalavisa er i Knarrlagsundet for å lodde stemningen om debatten rundt bygging av ny bru over sundet mellom Fjellværsøya og Ulvøya. Etter at medlemmer av Brualliansen tidligere i uka postet et leserinnlegg med påstand om at et klart flertall vil bygge ny bru vest i sundet og ikke parallelt med dagens bru i øst, har debatten vært intens.