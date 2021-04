Kari står opp før hjemmesykepleien kommer, er en flittig bruker av Facebook og Messenger, og i 104-års gave ønsker hun seg konjakk.

Nyheter

Kari bor hjemme i huset sitt i Børøysundet, i januar fikk hun for første gang hjemmesykepleie, noe den tøffe og egenrådige damen ikke er helt komfortabel med. Hun liker å klare seg selv. Slik hun har gjort det i alle de 40 årene hun har vært enke. Men hun setter stor pris på familien sin, og spesielt sønnen som titt og ofte kjører henne for eksempel til Fillan til etterlengtede utflukter "for å sjå litt folk" som hun sier. Når avisa er på besøk er morgendagens tur planlagt med handel og frisørbesøk.