- Glad for at det endelig åpnes for flere i kirka

Nyheter

Sokneprest Birgith Østnes på Hitra er glad for at det endelig åpnes for at flere kan få plass i kirkene, etter nye nasjonale regler har lempet på flere av restriksjonene.

- I helga har vi blant annet dåpsgudstjeneste i Hitra kirke på Melandsjø, og det er godt å kunne ta imot de som ønsker å trekke inn til kirka si, forteller soknepresten til HF.

Fra fredag kan man ta imot inntil 100 personer ved alle kirkelige handlinger, i alle kirker på Hitra. De må derimot få tilvist plass. Kirketjener vil sørge for at dette vil bli tatt god hånd om.

- Så vi håper mange kommer for å sette ekstra stas på dåpsbarnet, men også for å søke inn til sin kirke igjen. Det er det mange som har savnet, forteller Birgith prest som hun også kalles her ute.

Det siste året har vært krevende for avvikling av alt fra gudstjenester, dåp, bryllup og ikke minst begravelser. Med antallsbegrensninger helt ned til 10 personer sier det seg selv at det har gitt utfordringer for familier som trekker til kirken ved livets merkedager, men også for mange hitterværinger som søker til gudstjeneste.

Nå ser det ut som regjeringen løser opp litt på de strenge reglene og alle kirker åpner nå for inntil 100 personer. Dette vil også lette arbeidet ved kirkene på Hitra.

- Det har vært vanskelig å sette begrensninger for pårørende og venner ved begravelser, og ved mer hyggelige merkedager som dåp, bryllup og konfirmasjoner og det har nok gitt mange utfordringer. Nå får vi tro vaksinering og alles innsats gir resultat slik at samfunnet kan åpnes mer, sier kirkeverge Tom Skare.