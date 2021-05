- Selvmord er ikke løsningen. Det er rømningen

Søsknene Kristin, Rita, Vegard og Runar Heggvik ønsker mer åpenhet og fokus på psykisk helse etter at moren deres tok sitt eget liv for litt over et halvt år siden. - Vi må kunne snakke om følelser og det som er vanskelig. Færre dør når flere spør, og det er bedre å spørre en gang for mye, enn en gang for lite, sier Rita Heggvik.