Nyheter

Vår gode venn og hyttenabo John Messell døde 2. juni nær 73 år.

John og Sølvi, hans kone gjennom 52 år tilbragte mye tid på hytta på Gjøssøya og det var alltid et eller annet prosjekt John jobbet med. Det kunne være vedlikehold av hytte og naust, bygging av anneks, redskapsbod eller andre håndverksoppgaver.

Han var aldri redd for å hive seg ut i nye ukjente oppgaver og fant alltid løsninger som fungerte. Hans spesielle lille røkeri er et godt eksempel. Den ene dagen røyking av makrell, den neste dag bacon eller laks. Alt gjennomprøvd med alle typer flis fra epletre til einer.

John var glad i å fiske, det måtte være seg krabbe eller kveite og alt annet som havet kunne by på. Han elsket å invitere venner på måltid med egen fangst på bordet, gjerne med en ny vri på oppskriftene. At de hadde hus i Thailand, og at maten der inspirerte han, var ikke vanskelig å kjenne.

Radioen i naustet stod alltid på når John kokte krabbe, greide garn, egnet line, eller bare koste seg i bryggeveggen. Vi har hatt utallige fisketurer i skjærgården og på havet, delt mang en øl eller kaffekopp mens vi diskuterte neste fisketur eller løste verdensproblemer.

John var en dyktig historieforteller og ikke redd for å fortelle om tabber eller egne opplevelser slik at latteren stod i taket, og historiene ble bedre jo flere ganger de ble fortalt. Også fortellingene fra hans første tid på øya, mens det enda var fastboende her var for oss som kom senere en fornøyelse å høre.

Det vil bli rart i ettertid og ikke se eller høre han på brygga si, men samtidig vil minnene være der.

Vi vil savne mannen og historiene, og lyser fred over hans minne.

Rolf J Kjerringvåg

Knut Ellefsen