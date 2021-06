Nyheter

Brønnbåten Havtrans ligger til kai utenfor Lerøys fabrikk på Jøsnøya.

Maskinsjef Ole Morten Lilleby og motormann Morten Berg kommer ut for en liten prat med lokalavisas øypatrulje, og kan fortelle at de har ansvaret for det tekniske ombord. Vedlikehold og service på det som blir betegnet som båtens hjerte.