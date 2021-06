Nyheter

Fredag 25.juni åpner en stor utstilling med Håkon Bleken i Hanna Daaes Hus på Sula.

En av Norges fremste samtidskunstnere

Det er en av Norges fremste samtidskunstnere som gjester Sula og Hanna Daaes Hus når Galleri Hanna for første gang åpner dørene for publikum. Med seg til Sula har malerhøvdingen en rekke nye grafiske arbeider og oljemalerier.

I sitt 93. år har Håkon Bleken ikke mindre enn syv utstillinger forskjellige steder rundt om i Norge.

- Det er en ære for Galleri Hanna at Håkon Bleken har sagt ja til å være den første utstiller i et hus som har betydd så mye for stedets befolkning og tilreisende fiskere, forteller Odd Larsen.

Kunstnerøy

Sula var tidligere kjent for rikt fisket, men er nå i ferd med å etablere seg som en øy for kunstnere. I tillegg til etablering av galleri er det tre kunstnere som har kjøpt hus og bosatt seg på Sula. Gjennom Sulakultur er det etablert en ordning med musikere og komponister som bor og arbeider i korte perioder på øya.

Hanna Daaes Hus

Utstillingen er i Hanna Daaes Hus, den tidligere sykestuen på Sula. Sula Røde Kors ble stiftet i oktober 1941 og på stiftelsesmøtet ble det vedtatt å bygge en sykestue og ansette en sykesøster. Søster Hanna kom til Sula i 1942 og ble til hun gikk av med pensjon i 1955.

Odd Larsen opplyser at Hanna Daae var utrettelig i sitt arbeide for å få bygge en sykestue og i 1947 var bygget reist.

- Driften av sykestuen ble nedlagt i 2000 og bygget forfalt i mange år. Bygget er omregulert til kunstgalleri og er ferdig restaurert utvendig. I 1. etasje. er det etablert et kunstgalleri og bygget har endret navn til Hanna Daaes Hus til ære for den flotte kvinnen som var drivkraften for å realisere bygget, forklarer Larsen.

Han betegner det som en ære å få Håkon Bleken som første utstiller med en flott samling grafikk og malerier til åpningen av galleriet.