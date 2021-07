På denne skuta ferierte den mektige britiske statsminister

Nyheter

På Hitra Marine på Dolmøya er det, selv nå midt i sommersesongen, mange store fritidsbåter som står på lagring. Øypatruljen møter tidligere driver Steinar Johansen som har oppsyn, mens sønnen og nåværende driver Sigbjørn er på ferie. Han sier det er greit at vi ser oss litt rundt. Og det er allerede ei skute som har fanget oppmerksomheten. Inn mot et bygg står det en seil-yacht av tre. Den ser ut til å trenge noe oppussing, men vi ser umiddelbart at det i har vært noe luksuriøst over denne.