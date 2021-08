Ungdom fra Hitra og Frøya får halv pris på bussen

Nyheter

I forbindelse med behandlingen av byvekstavtalens tilleggsavtale i Fylkesutvalget på tirsdag som omhandlet lavere kollektivpriser i Trondheimsområdet, vedtok fylkespolitikerne at endringen av aldersgrensen på barnebilletten til fylte 20 år skal gjelde for hele Trøndelag.

Det betyr billigere bussbilletter også for ungdom fra Hitra og Frøya.

- Dette medfører at dagens aldersgrense vil opphøre og at ungdommene i hele fylket vårt vil få halvert bussprisen sin. Fylkesutvalget var utålmodig på at dette skulle iverksettes og ba om innføring så raskt som mulig. Kontaktutvalget hadde møte i dag, fredag, og endringene i bussprisene iverksettes senest 1.oktober, forteller Trøndelag fylkeskommune.

Flertallet i fylkesutvalget bestående av Arbeiderpartiet, Sp, SV og KrF stod bak forslaget som ble fremmet av Per Olav Skurdal Hopsø, gruppeleder for Arbeiderpartiet.