Enighet i det innledende lønnsoppgjøret i Spekter

LO Stat og Spekter ble i natt enige i de sentrale forhandlingene for 55.000 LO-medlemmer i Spekter-området.

Alle får et generelt tillegg på 13.650 kroner per år. Oppgjøret er i tråd med frontfaget, det vil si lønnsoppgjøret i privat sektor mellom LO og NHO, som endte med en ramme på 5,2 prosent, skriver LO Stat i en pressemelding.

Hus brant ned på Frøya i Trøndelag

Et hus brent ned på Frøya i Trøndelag natt til onsdag. Brannen spredte seg til et fjøs og en båt, som også ble totalskadd.

– Bolighuset er nedbrent og fjøset er halvveis nedbrent, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Politiet har fått bekreftet at beboeren var bortreist. Det var en nabo som varslet om brannen klokken 02.20, og da brannmannskapene kom fram, var huset overtent.

Én av tre pasienter på norske sykehus er underernært

Én av tre pasienter på norske sykehus er underernært, ifølge en forskningsrapport. Halvparten av de underernærte er kreftpasienter.

– Det er overraskende at tallene er så høye. Vi trodde det var en viss risiko for underernæring i sykehus, men vi har ikke hatt så tydelige tall før, sier Ingvild Paur ved Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring til Aftenposten.

Norske forskere står bak rapporten, som er basert på undersøkelser av fire store sykehus i Norge.

Metal-platesjappe i Oslo rammet av brann

Bygget som huser platesjappa Neseblod Records i Gamlebyen, ble rammet av brann tirsdag kveld. Brannen ble slukket raskt, men eierne frykter at historisk materiale har gått tapt.

– Det er uklart hva som har skjedd. Jeg står utenfor nå og kan ikke gå inn i lokalet, som er veldig røykfylt. Derfor aner jeg ikke omfanget av skadene, sa Grethe Neseblod til VG i 23-tiden tirsdag kveld.

Brannmannskapene opplyser til avisen at brannen ble slukket rimelig raskt. Politiet sier at det ble meldt om flammer i kjelleren. Skadeomfanget er ikke kjent.

Biden sier Netanyahu begår «feil» i Gaza

USAs president Joe Biden sier at Benjamin Netanyahus Gaza-politikk er «feil» og oppfordrer Israel til å be om våpenhvile.

Bidens kommentarer er noe av den sterkeste kritikken han hittil har kommet med mot Netanyahu siden krigen startet 7. oktober i fjor. De kommer etter en lang periode med økende spenning på grunn av de sivile dødstallene og de alvorlige humanitære forholdene i Gaza

– Jeg mener han gjør en feil. Jeg er ikke enig i tilnærmingen hans, sier Biden til Univision, en spanskspråklig TV-kanal i USA, på spørsmål om Netanyahus håndtering av krigen.

Hongkong: Minst fem drept i brann

Minst fem personer døde i en brann i bydelen Jordan i Hongkong natt til onsdag.

Tre menn og to kvinner omkom, opplyser politiet, som videre sier at det fortsatt er personer inne i bygningen som ber om hjelp.

I tillegg til de fem drepte, er elleve personer skadd i brannen, som brøt ut like før klokken 8 lokal tid.