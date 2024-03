I forbindelse med Hitra-Frøyas 50-årsjubileum snakker vi med 50 personer om deres forhold til avisa. Her får du Rigmors svar.

Navn: Rigmor Kristoffersen Alder: 57 år Bosted: Fillan

Jeg husker godt da avisa skifta navn fra Hitranytt til Hitra-Frøya. Da gikk jeg på videregående. Det var litt av en tilvenningssak, men nå er jeg kommet inn i det. Likevel var det noe som vi russen ikke syns så alt for mye om, så vi kalte russeavisa vår for Hitra-Hitra. Jeg er av den typen som leser kulturkalenderen. Jeg og Elbjørg Broholm som er min kollega leser som regel det samme, men med litt forskjellig syn. Hun leser politikk for hva politikk er, mens jeg har brukt de samme sakene til å hente inspirasjon til revyforestillinger. Skal jeg nevne saker jeg husker så må det være fastlandsforbindelsen, samt at noen hadde stjålet truser i Fillan sentrum. I tillegg så skaper saker og nyheter i en lokalavis diskusjoner, og det liker jeg.